IEG, la ripartenza è "dolce": domani torna SIGEP 2022

(Teleborsa) -brand espositori disposti sudi superficie. Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il: domani, sabatoin fiera a Rimini, apre il 43° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. Un atteso ritorno da tutto il mondo del, entrambi a forte vocazione internazionale.Alla cerimonia d’apertura della 4interverranno: Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Introduce Filippo Nani, comunicatore d’impresa.Tantissimi gli appuntamenti in calendario da domani e fino al 16 marzo. Fra quelli di domani, di strettissima attualità, ad esempio, il talk a cura di Italmopa. Alla luce degli scenari mondiali in atto sui mercati vicini e lontani, che scenari si aprono per produttori e consumatori e come evolverà la situazione nel prossimo futuro? Intervengono: Angelo Frascarelli, presidente Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare; Silvio Pellati dell’Agenzia di informazioni del mercato dei cereali Pellati; Andrea Valente, presidente della Sezione Molini a frumento tenero Italmopa. Modera Sissi Bellomo, giornalista di "Il Sole24Ore" della redazione Finanza e Mercati, responsabile della sezione materie prime.Dalle 14 alle 15,sui temi legati all’ambiente e allaoggi più che mai attuali. La forte spinta verso la sostenibilità che caratterizza le iniziative comunitarie a supporto della ripresa riguarda tutta la filiera del fuori casa. Un’opportunità di rinnovamento del settore produttivo legato al fuori casa che ben si sposa con le aspettative dei consumatori sempre più sensibili ai temi della sostenibilità. Il panel di esperti si confronterà su come la sostenibilità può essere il motore per la crescita del fuori casa nei mesi a venire. All’opening talk della 43ª edizione di SIGEP – The Dolce World Expo, in seguito ai saluti di benvenuto di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, interverranno: Fabio Fava, direttore del Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet) e coordinatore scientifico/tecnico?del?Gruppo di Coordinamento Nazionale?per la?Bioeconomia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Daniele Fattibene, ricercatore presso l’Istituto Affari Internazionali?(IAI); Cecilia Manget, head of foodservice Europe di The NPD Group.Sempre nella giornata di domani, sarà presentato ufficialmente il movimentopromosso dadi International Institute of Chocolate and Cacao Tasting insieme a una compagine eterogenea di donne coinvolte lungo tutta la filiera del cacao e del cioccolato. Obiettivo dell’iniziativa è connettere tutta la filiera a livello mondiale, nella sua espressione composita, così da rafforzare la catena più debole, ovvero quel mondo femminile che lavora per il cioccolato attraverso il cacao e che apparentemente non esiste, essendo ogni discorso e ogni riferimento sempre declinato al maschilesarà anche l’occasione per lanciare la neonata associazione del mondo del dolce ad opera del Maestro