Il settore beni personali a Milano viaggia molto alto (+3,08%), notevole balzo in avanti per FILA

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 3,08%, dopo la chiusura di ieri a quota 84.888.L'intanto guadagna lo 0,75%, dopo un inizio di seduta a quota 1.227.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,38%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,02%.