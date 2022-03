illimity, il 28 aprile assemblea su bilancio e rinnovo CdA

illimity

(Teleborsa) - Nel 2021consegna undi 65,6 milioni di euro più che raddoppiato rispetto al 2020 (31,1 milioni di euro). Il ROE dell’anno 2021 si attesta a circa il 10%.A questi risultati, hanno contribuito ladi euro (+56% a/a), trainati anche dalla significativa crescita del business con oltre 1,1 miliardi di euro di volumi di crediti e investimenti originati nell’esercizio 2021 (+24% a/a), il miglioramento della leva operativa, che ha portato ilper l’anno 2021 in deciso calo rispetto al 74% registrato nel 2020, e l’eccellente qualità del credito, come dimostrato dal rapporto tra crediti dubbi lordi organici e crediti lordi organici totali del 2,3% a livello complessivo.La Banca si conferma inoltre tra gli istituti di credito più solidi in Italia, con unper approvare il bilancio d'esercizio e nominare il CdA dopo l'adozione della governance con sistema "monistico".Il CdA ha approvato - tenuto conto del supporto istruttorio del Comitato Nomine ai sensi del vigente Statuto sociale ed in applicazione della formale procedura adottata dalla Banca - la presentazione di una propria lista di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca che sarà presentata alla prossima assemblea.