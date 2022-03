Mercati europei positivi dopo falsa partenza

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, anche se continuano ad essere piuttosto volatili, con lo spettro dell' inflazione al galoppo negli Stati Uniti che fa propendere verso l'ipotesi di inizio della fase di rialzo dei tassi con 25 punti base il prossimo 16 marzo, da parte della Federal Reserve.A ciò si aggiunge la prima stretta decisa della BCE anche se la presidenteha cercato di rassicurare i mercati, affermando che la "decisione è condizionale e non stiamo accelerando in nessun modo". Sullo sfondo restano poi le numerosecon i colloqui di pace che hanno mostrato scarsi progressi su questioni chiave.Sul mercato valutario, poco mosso l'che scambia sui valori della vigilia a 1,097. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,72%.Sulla parità lo, che rimane a quota +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,07%,avanza dello 0,84%;riflette un moderato aumento dello 0,46%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,56% a 23.016 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 25.159 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 9,84% dopo i risultati di bilancio.Brilla, con un forte incremento (+8,57%) .Ottima performance per, che registra un progresso del 4,89%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,44%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.del FTSE MidCap,(+8,38%),(+7,30%),(+6,54%) e(+4,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,1%; preced. 4,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 0,4%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%).