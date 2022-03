PNRR, Conftrasporto: servono 40mila persone nei prossimi due anni, formare anche lavoratori stranieri

(Teleborsa) - “Concordo con chi, alla luce anche della guerra e dei suoi effetti, sostiene che occorrerebbe un’urgente rivisitazione del PNRR e dei sui obiettivi". A dirlo è il presidente di Federlogistica-Conftrasporto,“Per il nostro settore fondamentale una presa di coscienza del Governo non solo sul tema dell’e dei, che stanno determinando impatti quasi non più sostenibili nei trasporti marittimi e terrestri, ma anche nella programmazione e nella formazione professionale - afferma Merlo - In alcuni ambiti, come quello della logistica e del magazzinaggio, nell’autotrasporto, e negli equipaggi delle navi (il cui 15% a livello mondiale è composto da cittadini russi o ucraini), le attività possono operare esclusivamente grazie a personale straniero”.“C’è unaanche di nuove figure professionali, come quelle legate alladella logistica e dei trasporti, che sono e saranno necessarie anche per affrontare il tema della- avverte Merlo - Si stanno scandagliando tutti i mercati, tenendo conto che in questo ambito l’utilizzo spinto dello smart working sta ulteriormente complicando la ricerca di personale disponibile a lavorare negli uffici”.“Occorre quindi passare da unamiope alla necessità di avviare forme di collaborazione formativa e incentivante con alcune nazioni anche ad esempio per il riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti all’estero - propone Merlo - Senza una corretta e immediata programmazione, e un serio investimento sulle risorse umane, rischiamo che nell’arco di pochissimi anni l’economia del nostro Paese subisca pesantissimi contraccolpi”.“Oltre alla necessaria attenzione sull'accelerazione delle infrastrutture, è necessario avere la garanzia di poter disporre di personale sufficiente per trasportare le nostre merci”, conclude il presidente di