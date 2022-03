Ribasso del settore commodities italiano (-1,17%)

comparto materie prime dell'Italia

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Ftse SmallCap

Neodecortech

(Teleborsa) - Ribasso per il, a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha chiuso a 20.723,5, in discesa di 245,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un forte rialzo a 232, dopo aver avviato la seduta a 227.Tra le azioni del, giornata incolore per, che chiude la giornata dell'11 marzo con una variazione percentuale negativa dell'1,18% rispetto alla seduta precedente.