Seduta euforica per il comparto sanitario italiano (+1,83%)

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 249.206,7, in accelerazione dell'1,83% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 841, dopo che in principio di giornata era a quota 829.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,17% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,78% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,19%.Tra leitaliane, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,67%.Tra i titoli adel comparto sanitario, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,85%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,29%.Bene, con un rialzo del 2,07%.