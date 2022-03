Seduta euforica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+3,62%), slancio per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Tiscali

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 8.627,5, in accelerazione del 3,62% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 273, dopo che in principio di giornata era a quota 272.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 7,91% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,78%.