Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,58%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

bassa capitalizzazione

Edison R

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 33.622,5, in ribasso dello 0,58% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 346, dopo aver esordito a 348.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,07% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto utility, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,27% rispetto alla seduta precedente.