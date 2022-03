TIM vola in Borsa, si scommette su dossier Rete unica

Telecom Italia

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,62%.Il titolo continua a rimanere sotto i riflettori con gli investitori che speculano sul dossier Rete Unica e scommettono che a breve (forse il CdA di domenica) la compagnia telefonica riesca ad intraprendere la via per realizzare la separazione della Rete: con una trattativa con KKR oppure con un impegno maggiore di CDP.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo dell'rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,3061 Euro, mentre i supporti sono stimati a 0,2827. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,3295.