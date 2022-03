TXT, utile 2021 sale a 7,8 milioni. Nessun dividendo per finanziare M&A

TXT e-solutions

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato i risultati di bilancio al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso conper 96,4 milioni di euro (+40,2%), di cui 8,4 milioni da vendita licenze software proprietario e 87,9 milioni da servizi, progetti e consulenza. L'è stato di 14,5 milioni (+69,6%) dopo significativi investimenti in ricerca e sviluppo interamente spesati (6,9 milioni, +3,1% YoY). L'si è assestato a 7,8 milioni di euro (+66,3%). LaAdjusted è negativa (indebitamento netto) per 3,8 milioni di euro."Nel 2021 è proseguito con grande successo il piano di crescita di TXT che ha portato al consolidamento di ottimi risultati operativi riflessi nell'incremento dei volumi e profittabilità rispetto all’esercizio precedente, spinti dalla crescita organica del business e dall'integrazione delle neoacquisite che hanno generato gli effetti positivi sperati e daranno un'ulteriore accelerazione alla crescita futura - ha commentato il- Stiamoche porterebbero TXT a volumi di ricavi superiori a 150 milioni di euro già nel 2022".Con "l'obiettivo di perseguire al meglio i piani di crescita accelerata per acquisizioni e continuare gli investimenti nella piattaforme proprietarie per incrementare il valore del gruppo e, anche in funzione dell'attuale situazione di incertezza geopolitica e instabilità macroeconomica", il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea di. È stata discussa in consiglio la possibilità di distribuire un dividendo nel corso dell'anno legato agli sviluppi dei mercati e alle future contingenze economiche e politiche, viene sottolineato.