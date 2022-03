Ucraina, FMI: "Russia già in recessione. Effetto shock su economia mondiale"

(Teleborsa) - Le ripercussioni economiche delleper l'invasine in Ucraina avranno, tanto che l'FMI è pronto ail suo, che verrà elaborato il mese prossimo. Lo ha preannunciato la dorettrice del FMIin una conferenza stampa presso l'Istituto di Whashington."Abbiamo superato unae ora stiamo affrontando un", ha affermato la numero uno del FMI, confermando che "sanzioni senza precedenti hanno portato a una brusca contrazione dell', che è entrata in una"."Siamo consapevoli che il massiccio deprezzamento della valuta sta facendo. Sta intaccando gravemente il potere d'acquisto e gli standard di vita della maggior parte della popolazione russa", ha detto Georgieva, sottolineando che vi sono degli, in particolare quelli più strettamente integrati con l'economia ucraina e russa (Asia centrale, Caucaso, Moldavia, Paesi Baltici), determinato dal commercio, dall'intwerruzione dei pagamenti e dsll'afflusso di rifugiati.Parlando delle, la numero uno del FMI ha citato: ipiù elevati,ed i suoi riflessi sull'economia reale, l'impatto sullee sulla fiducia delle imprese.- grano, mais, metalli, fertilizzanti, semiconduttori - si stanno unendo ad un'inflazione già elevata e stanno causando grande preoccupazione", ha affermato Georgieva, aggiungendo che questo è ", per le quali cibo e carburante rappresentano la percentuale più alta delle loro spese"."Quando osserviamo l'economia reale vediamo chiaramente una contrazione del commercio, ma anche un deterioramento della fiducia dei consumatori e del potere d'acquisto", ha concluso.