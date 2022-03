Ucraina, Oddo (Manalive): Nasce oggi progetto "Roma Porto sicuro"

(Teleborsa) - Nasce oggi il progettocentro di assistenza a 360 gradi per i rifugiati ucraini in Italia.In particolare, attraverso i numerosi professionisti volontari, il centro di assistenza si occuperà diper l'ottenimento dello status di protezione temporanea del rifugiato, assistenza medica comprese vaccinazioni e tamponi covid, gestione dei profughi con disabilità grazie all'aiuto dell’associazionespecializzata nel settore, distribuzione di generi alimentari e assistenza psicologica.Inoltre, grazie all'esperienza della prima missione unanitaria aè disponibile ad organizzare il trasferimento dal confine polacco-ucraino all'Italia di profughi ucraini per il ricongiungimento con persone già residenti in Italia. Tra le attività del centro di assistenza "Roma Porto Sicuro" di Manalive è presente anche la ricerca di soluzioni abitative temporanee per i rifugiati ucraini già presenti sul territorio italiano grazie alla propria rete di benefattori.Lesono in via Belgio, 32 e in Via Tuscolana, 165.