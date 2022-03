Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,34% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.260 punti. Negativo il(-1,1%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,48%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,07%),(+1,16%) e(+0,73%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,76%),(-0,89%) e(-0,80%).del Dow Jones,(+2,75%),(+2,27%),(+1,42%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,72%.scende del 2,57%.Calo deciso per, che segna un -2,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%.Tra i(+12,50%),(+5,41%),(+2,35%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -17,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 15,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,73%.In perdita, che scende del 6,29%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,3 punti; preced. 62,3 punti).