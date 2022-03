Acea: risultati 2021 in crescita. dividendo a 0,85 euro

Acea

(Teleborsa) -chiude il 2021 conche raggiungono 3,9 miliardi di euro in crescita del 17,6% rispetto al corrispondente periodo del 2020. L'del Gruppo raggiunge 313,3 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto allo scorso anno (284,9 milioni di Euro).L’ EBITDA consolidato aumenta dell’8,7% a 1.256,1 milioni di Euro (1.155,5 milioni di Euro nel 2020). Alla performance positiva hanno contribuito "tutte le aree di business e, in particolare, le attività relative all’Idrico, alla Generazione e all’Ambiente", spiega la socieàt nella nota dei conti. L’cresce dell’8,6% a 581,1 milioni di Euro e riflette i maggiori ammortamenti (+9,7%, prevalentemente dovuti alla variazione di perimetro) e l’aumento delle svalutazioni crediti (+8,6%).Glirealizzati nel 2021, al netto degli investimenti legati alle attività da dismettere (fotovoltaico) e di quelli finanziati, sono pari a 931 milioni di Euro (+5,1%) e sono ripartiti come segue: Idrico 499 milioni di Euro, Infrastrutture Energetiche 275 milioni di Euro, Generazione 23 milioni di Euro, Commerciale e Trading 49 milioni di Euro, Ambiente 36 milioni di Euro, altre aree di business eCapogruppo 49 milioni di Euro. L’83% degli investimenti è destinato alle attività regolate.

è pari a 3.977,2 milioni di Euro, rispetto a 3.528 milioni di Euro del 31 dicembre 2020. La variazione risente dei maggiori investimenti realizzati, delle modifiche del perimetro di consolidamento.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di unche sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022, con stacco della cedola il 20 giugno e record date il 21 giugno.Per l'anno in corso Acea stima: un aumento dell’compreso tra il 2% e il 4% rispetto al 2021,sostanzialmente in linea con il 2021, ed unnetto compreso tra 4,2 e 4,3 miliardi di euro."I risultati del 2021, nonostante uno scenario tutt’ora complesso sia per il perdurare della pandemia che, dalla seconda metà dell’anno, per la volatilità del mercato dell’energia, sono in crescita. Grazie alla strategia messa in atto, supportata dalla solida struttura finanziaria,- ha commentato. Il significativo incremento dell’EBITDA, che ha superato la guidance rivista al rialzo nel corso del 2021, è dovuto al positivo andamento di tutte le nostre aree di business che hanno mostrato risultati in progressiva e costante crescita, accompagnati dal raggiungimento di concreti obiettivi d sostenibilità. L’anno è stato inoltre caratterizzato dalla conclusione di importanti operazioni industriali sia nell’area Ambiente, con l’acquisizione di impianti nel trattamento dei rifiuti, in un’ottica di economia circolare, che nel settore delle rinnovabili, dove abbiamo siglato un accordo con il fondo infrastrutturale Equitix.rispetto all’anno precedente e a quanto previsto dal Piano Industriale per il 2021.pur in unoscenario ad oggi complicato dalle tensioni internazionali, con effetti significativi sul mercato dell’energia e che potranno incidere sulla ripresa economica,".