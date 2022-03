Aeroporto di Bologna, nel 2021 si riduce la perdita. Traffico in ripresa

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Complessivamente, lo scalo ha registrato 4.103.816, in calo del 56,4% rispetto al 2019 ma in crescita del 63,7% rispetto al 2020, con 42.477(-44,9% rispetto al 2019 e +40,9% rispetto al 2020) e unin aumento dal 60,5% del 2020 al 68,7% del 2021, in graduale miglioramento nel corso dell'anno. Relativamente al, nel 2021 si registra un traffico cargo pari a 50.121.148 Kg, in aumento del 15,5% rispetto al 2020, e del 2,6% rispetto al 2019Nel 2021 il 37,4% del traffico passeggeri dello scalo è stato, incidenza in netto aumento rispetto al 2020 e al 2019. Lacon il 14,3% si conferma il secondo Paese per numero di passeggeri trasportati. Seguono la Germania con il 5,7%, la Romania con il 4,9% e la Francia con il 4,6%. Tra isi conferma essere la prima compagnia sullo scalo con il 58,8% del traffico totale, per effetto di una riduzione dei passeggeri inferiore rispetto alla media degli altri vettori. Al secondo posto si conferma, con una quota che cresce dal 5,4% del 2019 all’11,8% del 2021. A seguire, KLM, Volotea, Air Nostrum e Turkish Airlines con quote comprese tra il 2% e il 3%."Il 2021 è stato. Tuttavia, grazie al solido andamento della campagna vaccinale, gli effetti del Covid sono stati significativamente mitigati, tanto da consentire ad Aeroporto di Bologna di iniziare ad intravedere spiragli di ripresa, evidenziata dall’aumento dei livelli di traffico", ha commentato l'. "Siamo consapevoli che tale ripresa sarà esposta all’influenza di fattori esogeni imponderabili come eventuali nuove varianti del virus o l'ulteriore degenerare della tragica situazione in- ha aggiunto - Come già accaduto durante gli ultimi due anni, Aeroporto di Bologna non abbasserà il proprio sguardo proiettato al futuro e continuerà un percorso di crescita orientato all'innovazione, alla sostenibilità sociale ed ambientale e all’offerta di un servizio sempre migliore per i propri clienti".evidenziano complessivamente un calo del 13,3% passando da 67,5 milioni a 58,5 milioni di euro ma, se si considerano i ricavi rettificati dai ricavi per servizi di costruzione che sono collegati ai minori investimenti realizzati, si evidenzia una crescita del 33,6% da 37,8 milioni del 2020 a 50,4 milioni di euro del 2021. L'torna ad essere positivo per 3,5 milioni di euro, a fronte dei -3,9 milioni del 2020 e del dato positivo di 44,9 milioni del 2019. Il, interamente di competenza del gruppo, si attesta ad una perdita di 6,7 milioni di euro, a confronto con il risultato negativo di 13,6 milioni di euro del 2020 e l'utile netto di 20,9 milioni di euro del 2019.evidenziano ancora una differenza di traffico negativa sul 2019, ma una crescita importante rispetto al 2021, con un totale di 710.614 passeggeri (-42,2% sul 2019 e +413,8% sul 2021) e 7.038 movimenti (-32,2% sul 2019 e +251,4% sul 2021). Nel segmento cargo, sono state trasportate 6.628 tonnellate di merce (+2,0% sul 2019 e +15,6% sul 2021).