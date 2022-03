Brillano i mercati europei. Nuovi negoziati Ucraina-Russia

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

BPER

Pirelli

Unipol

Terna

Snam

Tenaris

Juventus

doValue

Banca Ifis

Sesa

ERG

Ferragamo

Autogrill

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, in vista delle nuove trattative tra Ucraina e Russia , mentre in giornata è atteso a Roma un vertice tra Usa e Cina. Ma l'attenzione degli investitori è concentrata anche sul, da cui gli addetti ai lavori un rialzo dei tassi di 25 punti base.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. L'è in calo (-1,27%) e si attesta su 1.962,5 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 104,8 dollari per barile, in netto calo del 4,13%.Sulla parità lo, che rimane a quota +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,93%.in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,70%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%; svettache segna un importante progresso dell'1,53%. Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,97%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 25.688 punti. La borsa di Mosca resterà chiusa tutta la settimana, dal 14 al 18 marzo.Tra idi Milano, in evidenza(+6,58%) il cui CdA ha aperto al fondo KKR per valutare la concretezza della potenziale offerta, in modo da eliminare le incertezze sul futuro della compagna.Bene inoltre,(+4,83%),(+4,22%) e(+4,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,77%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+8,02%),(+5,82%),(+5,78%) e(+5,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.Tra i dati08:45: Partite correnti (preced. -7 Mld Euro)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -2,4%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -6,1%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%).