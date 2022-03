Cembre, utile 2021 sale a 25,3 milioni. Dividendo di 1,20 euro

Cembre

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR MIlan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Iconsolidati sono cresciuti del 21,7%, essendo passati da 137,1 milioni di euro dell'esercizio 2020 a 166,8 milioni di euro alla fine del 2021 (confrontando il dato con i ricavi relativi al 2019 l’incremento registrato è pari al 14%). Ilconsolidato è stato di 25,3 milioni di euro, in aumento del 33,4% sul 2020 e del 16,7% sul 2019). Laconsolidata è passata da un saldo positivo di 8,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 ad un saldo positivo di 20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021.Il CdA di Cembre ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata per il 27 aprile 2022 (e il 28 aprile per l'eventuale seconda convocazione), la distribuzione di unper ognuna delle azioni in circolazione (era stato di 0,90 euro sull'utile 2020), secondo il seguente calendario: data di stacco 9 maggio 2022; data di legittimazione al pagamento 10 maggio 2022 (record date) e data di pagamento 11 maggio 2022. Il dividendo proposto corrisponde al 79,4% dell'utile netto consolidato. L'assemblea degli azionisti verrà chiamata a deliberare anche in merito alla richiesta di autorizzazione all'"Le vendite progressive del gruppo neisono risultate in crescita del 30,1%, pari a 30,2 milioni di euro, tuttavia si segnala che il fatturato del mese di maggio 2021 era stato particolarmente elevato (pari a 18,3 milioni di euro), spinto dal recupero post pandemia; quindi si prevede che la crescita delle vendite progressive del 2022 segnerà un incremento meno marcato a partire dal mese di maggio 2022 rispetto alla percentuale di crescita progressiva già fatta segnare a fine febbraio 2022", ha commentato l'"Il gruppo Cembrequindi la perdita di fatturato che può derivare dal conflitto in corso non è significativa - ha aggiunto Rosani - Si può stimare che il fatturato consolidato del gruppo Cembre nell’esercizio 2022 sarà in crescita e si prevede un risultato economico positivo".