Crisi d’impresa, De Lise (Ungdcec): "Ridare centralità a commercialisti"

(Teleborsa) -il decreto legislativo che modificherà nuovamente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. Lo afferma, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili."Penso - prosegue De Lise - a tre ambiti strategici:ella Composizione negoziata della crisi, la nomina degli organi di controllo e la declinazione più ampia degli assetti organizzativi, che confermano la centralità dei dottori commercialisti ed esperti contabili in una materia che incide sulle sorti dell’impresa coinvolta, dei suoi stakeholders e del tessuto economico nella sua interezza. Siamo pronti a inviare alle istituzioni un documento per esporre le nostre proposte e contribuire al processo di riforma in corso per il salvataggio di un numero considerevole di imprese”."Sulla possibilità di ampliare le, come Unione giovani dottori commercialisti continuiamo a ritenere che sia un errore escludere dall’elenco professionisti i commercialisti dotati di esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa soltanto perché non rientrano nel tassativo e riduttivo elenco di incarichi formato dal ministero”, evidenzia ancora.Il nuovo articolo 3, inoltre,i requisiti che dovranno avere le imprese per permettere la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e assumere iniziative in merito”, analizza De Lise. Per questo è necessario “stimolare le imprese a dotarsi di figure di controllo interne indipendenti, magari premiandole con un credito d’imposta o il riconoscimento di una deduzione più che proporzionale rispetto al costo sostenuto in questo ambito".La declinazione relativa alla idoneità degli assetti organizzativi, infine, secondo il presidente dei giovani commercialisti "non è esaustiva. Nella gestione dell’impresa, infatti, processi e procedure debbono essere valutati anche ai fini dell’emersione dello stato di crisi, quale sistema virtuoso che possa implementare un sistema decisionale capace di rilevare immediatamente i segnali dellaSecondo, presidente della, le novità normative in arrivo rappresentano uno strumento necessario per gestire le conseguenze della crisi economica in atto: "Abbiamo previsto circa 60 mila soggetti economici coinvolti da situazioni di crisi nei prossimi quattro anni. Rispetto al numero di aziende che transitano fisiologicamente da procedure concorsuali, occorre considerare l’effetto sospensivo generato dalle normative emergenziali, che sta ritardando la naturale emersione della crisi per circa