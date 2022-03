ECOFIN, Le Maire: mantenere politica fiscale "reattiva" con crisi in Ucraina

(Teleborsa) - I governi dell'Unione europea devonodi fronte all'attuale crisi ucraina con misure mirate per famiglie e imprese, in quanto è giunto il momento per una risposta economica congiunta "mirata, rapida e temporanea" agli effetti del conflitto. Lo ha affermato il, sottolineando che la sospensione delle regole fiscali dell'UE fino alla fine dell'anno a causa della pandemia ha dato la flessibilità necessaria per finanziare il"Dobbiamo mantenere la politica fiscale reattiva", ha detto Le Maire ai giornalisti nella giornata in cui presiede l'ECOFIN, l'organo composto dai ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri dell'UE e a cui partecipano anche i pertinenti commissari europei. Il ministro ha anche svelato che la Francia sottoporrà all'Unione europea ""Trasmetteremo diverse decine di nomi di personalità russe alla Commissione europesa - ha detto il ministro prima di una serie di riunioni con i suoi omologhi dell'UE - affinché siano loro applicate le sanzioni". "Queste persone o i loro familiari sono state identificate dai servizi di informazione finanziaria francesi come proprietari di beni in Francia - ha aggiunto Le Maire -. Tutte le opzioni sono ancora sul tavolo" per rafforzare le sanzioni già adottate.