EDF: nuovo taglio alla guidance 2022, titolo giù a Parigi

EDF

Euronext 100

utility francese

EDF

(Teleborsa) - Si muove in perditamostrando una flessione del 2,25% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni è l'ulteriore taglio alle previsioni per l'anno in corso annunciato dalla maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia.(EDF) ha fatto sapere che sta rivedendo al ribasso il suo Ebitda ) di 22,2 miliardi di euro.Il Gruppo mantiene le proprie previsioni sula fine 2023 pari a 3 volte il mergine operativo lordo, mentre il debito finanziario rettificato sarà compreso tra 4,5 e 5 volte il Mol rettificato.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,739 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,377. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,1.