Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'. Il focus degli investitori è sempre rivolto agli sviluppi dei. Secondo l'ufficio del presidente Volodymyr Zelenskiy, un quarto giorno di negoziati tra Russia e Ucraina è stato sospeso fino a martedì in modo che ciascuna parte potesse fare un bilancio. Nel frattempo, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha avviato i colloqui con il massimo diplomatico cinese a Roma.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,72%. L'è in calo (-1,49%) e si attesta su 1.958,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 6,38%, scendendo fino a 102,4 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +158 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,95%.brilla, con un forte incremento (+2,21%), piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%, e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,75%.Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,67%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 25.627 punti.Su di giri il(+2,11%); come pure, effervescente il(+2,35%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,44 miliardi di euro, in calo del 31,71%, rispetto ai 3,57 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,28 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1 miliardi.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 5,00%.Su di giri(+4,95%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,39%.Effervescente, con un progresso del 4,27%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,48%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.di Milano,(+6,78%),(+6,75%),(+6,75%) e(+5,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,45%.Scende, con un ribasso del 2,33%.Crolla, con una flessione del 2,11%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Partite correnti (preced. -7 Mld Euro)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -2,4%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -6,1%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%).