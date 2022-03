Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Segnali positivi giungono anche dai derivati statunitensi: l'avvio di seduta a Wall Street sarà anticipato per il passaggio all'ora legale.Tra gli investitori c'è l'attesa per gli sviluppi del quarto round di negoziati Mosca-Kiev sul conflitto Russia-Ucraina iniziato questa mattina e per l'incontro previsto oggi a Roma tra Jake Sullivan, consigliere del presidente americano Joe Biden per la sicurezza nazionale e l'inviato cinese Yang Jiechi per discutere della situazione in Ucraina.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%: attenzione rivolta alin programma mercoledì dal quale si attende un rialzo dei tassi d'interesse nell'ordine di 25 punti base. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.965,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,11%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 104 dollari per barile, con un ribasso del 4,91%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,94%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,78%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%; buona performance per, che cresce dell'1,02%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 23.387 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,49% rispetto alla chiusura precedente.di Piazza Affari, svettache si conferma in vetta al principale paniere con un progresso del 4,88%: il CdA di TIM ha aperto al fondo KKR per valutare la concretezza della potenziale offerta, in modo da eliminare le incertezze sul futuro della compagna.Vola, con una marcata risalita del 3,88%.Brilla, con un forte incremento (+3,73%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.di Milano,(+5,70%),(+4,85%),(+4,75%) e(+4,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Crolla, con una flessione del 2,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.scende dell'1,60%.Tra ledi maggior peso:08:45: Partite correnti (preced. -7 Mld Euro)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -2,4%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -6,1%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%).