Eventi e scadenze: settimana del 14 marzo 2022

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"CNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l'esame degli atti dell’Unione europeaEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa Christine LagardeParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoEY Tax Day - L'evento, che si svolge a Palazzo Mezzanotte, è organizzato da Ernst & Young con l'obiettivo di stimolare il confronto tra rappresentanti istituzionali, accademici e della business community sulle principali tematiche fiscali di attualità, anche alla luce del PNRR e delle indicazioni in sede di Riforma fiscale, tra le quali: fisco, sviluppo economico e competitività internazionale; certezza del diritto e riforma della giustizia tributaria; incentivi fiscali e aiuti di Stato come fattori di crescita; EU green deal, economia circolare e fiscalità indirettaRussia - Borsa di Mosca chiusa (fino a venerdì 18/03/2022)Tesoro - Regolamento BOT- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA, progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della relazione di carattere non finanziario- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio Cembre Spa e Bilancio consolidato al 31.12.2021 (Relazione finanziaria annuale)- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione del Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione della Relazione annuale Integrata e Bilancio consolidato e del Progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2021. I risultati verranno pubblicati il 15 marzo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio al 31/12/21- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa successivo al CDA e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nel pomeriggio- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, Bilancio Consolidato e aggiornamento del Piano Industriale- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2021Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubblicheOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEU - Riunione ECOFIN a BruxellesAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Borromeo per i Colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del ConcordatoFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri della Salute per discutere sulla risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina e la protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in UcrainaTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap Conference organizzata da JP Morgan- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Finanziaria al 31.12.2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2021 e del bilancio consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: BilancioFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioComitato esecutivo Abi - Partecipa: Fabio Panetta, Componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europeaConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Istruzione- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2021 e del Bilancio Consolidato 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2021 e del Bilancio Consolidato relativo all’anno 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Proposta dividendo 2021, Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021 e Convocazione Assemblea degli Azionisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e convocazione della relativa Assemblea degli Azionisti- CDA: BilancioCASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.Trasmissione spese veterinarie al sistema TS - scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate nel 2021.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione annuale - Versamento dell’imposta relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Tassa vidimazione libri sociali - Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.Certificazione Unica - CU 2022 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2022 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2021.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi."Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - La Banca d'Italia e l'Università Bocconi - BAFFI CAREFIN organizzano la terza edizione di una conferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione". L'evento si svolge in formato virtuale tramite Webex. Discorso di apertura di Ignazio Visco (fino a venerdì 18/03/2022)Confereza: The ECB and Its Watchers XXII - La conferenza è un'occasione per uno scambio pubblico di opinioni e analisi con i membri del Consiglio della BCE e con altri rappresentanti di spicco dell'Eurosistema sulle attuali questioni di politica monetaria e di stabilità finanziaria. Discorso di apertura di Christine LagardeIstat - Prezzi delle abitazioni - IV Trimestre 2021Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato Italiane: "Accordo sull’intermodalità sostenibile" - Conferenza stampa congiunta di Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato Italiane per presentare l'accordo sull'intermodalità sostenibile, volto a sviluppare iniziative congiunte per favorire la transizione a smart hub degli aeroporti gestiti da ADR. Parteciperanno il Presidente di ADR, l'AD di ADR, il Presidente dell'Enac, l'AD di FS, il Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma e il Sindaco di FiumicinoConsiglio dell'UE - Consiglio "Ambiente". Focus su Energia pulita: alimentare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e su European Green DealFintech e risparmio, la nuova frontiera di banche e assicurazioni - Evento organizzato da Ansa. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiVicenzaoro 2022 - Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader (fino a lunedì 21/03/2022)BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2021 e relativa conference call- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale (2021)- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021 e proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria annuale 2021 che comprende il progetto di bilancio esercizio - Proposta dividendo 2021 - Piano strategico 2022-2025- Appuntamento: Comunicato stampa su Relazione finanziaria annuale e proposta dividendo- CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di Relazione Finanziaria Annuale e convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2021.- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2021, del progetto di bilancio d’esercizio 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della Borsa- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio di Terna SpA e del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione degli utili- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2021- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione dell’esercizio 2021- Appuntamento: Presentazione dei dati contabili di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e Bilancio Consolidato- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2021- Appuntamento: Presentazione dei risultati agli analisti e alla comunità finanziariaBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiVicenzaoro - “VO’Clock Privé” - In occasione di Vicenzaoro, IEG - Italian Exhibition Group lancia un nuovo format, VO'Clock Privé, momento di incontro fra i protagonisti dell'orologeria contemporanea, gli appassionati ed esperti del comparto e i media, nel quartiere fieristico di Vicenza (fino a domenica 20/03/2022)Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Piano strategico 2022-2025 - Strategy presentation e relativo comunicato stampa- CDA: Bilancio- CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria. Relatori: Matteo Liberali, Amministratore Delegato, Michele Garulli, Investor Relations e Elio Macchi, CFO- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021