Ford accelera sull'elettrico, intesa con SK e Koc per nuova fabbrica Ankara

Ford Motor

(Teleborsa) -aumenta la sua linea di veicoli elettrici annunciandonei prossimi due anni. Nello specifico, si tratta di 3 vetture e di 4 veicoli commerciali.La casa automobilistica statunitense ha un obiettivo globale per il 2026 di produrre più di 2 milioni di veicoli elettrici all'anno e di raggiungere undel 10%.Ford ha fatto sapere inoltre di aver siglato uncon la coreana SK e la turca Koc Holding per unache punta ad essere leader nel settore dei veicoli commerciali elettrici. Alla sottoscrizione di un accordo finale, è prevista la creazione di uno dei più grandi stabilimenti in Europa per produrre di batterie per veicoli elettrici.Il sito della joint venture sarà vicino ad Ankara e produrrà celle ad alto Nikel NMC pronte ad essere assemblate nei moduli batteria.