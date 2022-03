Giovani e lavoro: 700 candidature per programma "Energie per Crescere" di Enel

Enel

(Teleborsa) -, il programma rivolto ai giovani, in collaborazione con l’ente di formazione, per creare lenecessarie alla gestione delle reti energetiche del futuro.dal lancio del programma nel mese di febbraio. "Energie per Crescere" a inserire nel mondo del lavoro, formando in particolare tecnici da impiegare in ruoli operativi, con particolare focus su attività relative alla gestione delle reti elettriche (tirafili, giuntista cavi, montatore di cabine secondarie e PTP, operatore sotto tensione BT).Il programma punta aper lo sviluppo di infrastrutture energetiche del futuro, sempre più efficienti, digitalizzate, resilienti e carbon free, che verranno progettate di qui ai prossimi anni. Figure ad, che dovranno avere anche competenze digitali."Con questo programma vogliamo contribuire a creare nuove opportunità di crescita per i giovani e per le nostre imprese fornitrici, valorizzando la formazione tecnica", afferma, Direttore di Enel Italia, sottolineando come "il capitale umano sia centrale per conseguire gli obiettivi della transizione energetica"."Formare persone al lavoro e dare ai giovani l’opportunità di realizzare il loro progetto di vita è da sempre il compito di ELIS", spiega, Amministratore Delegato ELIS, aggiungendo che la risposta che il programma sta ricevendo ricorda l'importanza della formazione di personale.