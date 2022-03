Guerra, Gentiloni: impatto su economia ci sarà e non insignificante

(Teleborsa) -, con gli aumenti dei prezzi di energia e materie cheE' quanto ha affermato il commissario europeo all'Economia,giungendo all'Eurogruppo sottolineando che "la previsione di crescita che avevamo fatto" del 4% nell'Ue sul 2022ma la risposta comune e forte può ridurre questo impatto, che certamente ci sarà".Gentiloni ha anche ricordato comespecialmente i più deboli e le libertà".Sull'Ucraina a Eurogruppo e Ecofin "discuteremo cosa si può fare ancora per fermare l'aggressione della Russia, perchè vediamo che continua e dobbiamo davvero continuare mettere pressione" su Mosca, ha detto il vicepresidente della Commissione europea,giungendo all'Eurogruppo.di questa vicenda che "ha conseguenze e costi, ma è un prezzo che dobbiamo pagare - ha detto - perchè stiamo tutelando la pace". Dombrovskis ha aggiunto che "la Russia sta commettendo molte atrocità e crimini di guerra, quindi dobbiamo continuare ad alzare la pressione e eventuali sanzioni" sull'import di energia dalla RussiaUno scenario al ribasso confermato nelle scorse ore dal Ministro dell'Economia. "In questo quadro, caratterizzato da molta incertezza, la nostra politica economica deve affrontare sfide severe e scelte difficili", ha detto Daniele Franco, intervenuto al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza a Bergamo."Il governo sta valutando con estrema attenzione ulteriori interventi per mitigare l’impatto della crisi ucraina sulle famiglie e sulle imprese". Guardando alla fase attualein chiave di una maggiore autonomia dell’Ue e della Nato", ha aggiunto.