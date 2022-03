Manifattura, solo un'azienda su tre conosce criteri ESG

(Teleborsa) - Il 39% dellesi ritiene giàgrazie alla messa in campo di azioni specifiche, quali l'uso di dispositivi a basso consumo energetico, l'acquisto di macchinari e/o impianti efficienti di nuova generazione e l'installazione di impianti di produzione d'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Meno soddisfacente è invece il livello di conoscenza dei criteri ambientali, sociali e di governance che definiscono il nuovo comportamento virtuoso delle imprese (i). Questi parametri, che saranno sempre più decisivi per poter attrarre investimenti e migliorare la reputazione di una società, sono. Sono i dati che emergono dall'Osservatorio MECSPE di Senaf sul III quadrimestre 2021 del settore manifatturiero italiano.Nonostante un calo della fiducia nei confronti dello scenario politico ed economico italiano e la difficoltà avvertita da quasi quattro aziende su dieci nell'accesso alle materie prime, circa, con un portafoglio ordini adeguato ai livelli di sostenibilità finanziaria (75%). Nel 2021 è migliorato anche il fatturato rispetto al 2020 (per il 72% degli imprenditori), con una previsione di ulteriore crescita per due terzi del campione.L'ondata di ottimismo che si riflette sulla decisione di oltre ben 8 aziende su 10 di, il 69% già nel breve periodo (entro due anni). Nel dettaglio, il 31% vorrebbe aumentare le dimensioni dell’azienda, il 23% intende ampliare la produzione allargando a nuovi settori e un 15% punterà sull'internazionalizzazione. A tal fine, se per la maggior parte delle imprese (50%) le principalisono capitali propri già disponibili, per un'altra importante fetta (30%) queste sono ottenibili attraverso la partecipazione a bandi pubblici, anche europei. Una su dieci valuta invece l'ingresso di nuovi soci e l'8% di un fondo. Guardare al futuro significa anche pianificare strategie aziendali che implicano(fusione e acquisizione), valutate come attuabili dal 41% del campione sia nel breve periodo, attraverso fusioni e acquisizioni aziendali (25%), che nel lungo periodo (17%).Secondo l'Osservatorio MECSPE, le imprese si interessano sempre di più ai fondi del, di cui l'Italia percepirà un'ingente fetta durante la primavera, ma resta basso il grado di conoscenza rispetto alle opportunità in campo (solo il 15% li conosce bene). Eppure, nel 74% dei casi la strada dellaè stata già intrapresa ed è in ascesa (in particolar modo per il 40% delle imprese), con investimenti crescenti in ambito di sicurezza informatica (41%), robotica collaborativa (28%) e Internet of Things (23%).