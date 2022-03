MoSE, Tribunale Fallimentare Venezia approva piano risanamento CVN

(Teleborsa) - Ilha approvato il(CVN), necessario per il superamento della profonda crisi finanziaria in cui versa per i lavori di"Si è risolta positivamente la procedura che ha interessato il Consorzio, concessionario del Mims per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, evitandone il fallimento", ha commentato il Ministro, aggiungendo "ora potranno riprendere i lavori per completare il MoSE, esempio di eccellenza non solo per Venezia ma per l’intero sistema Paese".La definizione del piano di risanamento è stata possibile grazie all’tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Consorzio, che aveva ottenuto il via libera dalla Corte dei Conti il 21 febbraio.Si delinea dunque ilfinanziate in laguna attraverso undi ultimazione delle barriere e delle conche, la loro messa in esercizio, nonché degli interventi paesaggistici e ambientali previsti nel Piano Europa.