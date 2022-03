Prada, Bertelli: inizio 2022 promettente, fiducia in target di medio periodo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il gruppo del lusso italiano quotato sulla borsa di Hong Kong ha chiuso l'anno conpari a 3.366 milioni di euro, in crescita del 41% verso il 2020 e dell'8% verso il 2019 (+16% nel secondo semestre rispetto al 2019), venditein crescita del 40% verso il 2020 e del 15% verso il 2019, venditein aumento del 41% verso il 2020 e in diminuzione del 29% verso il 2019. Ildi gruppo si è assestato a 294 milioni di euro, pari all'8,8% dei ricavi.Ilè stato di 751 milioni di euro, il Capex a 216 milioni di euro, lapari a 238 milioni di euro (in significativo miglioramento rispetto ai -311 milioni di euro a dicembre 2020). Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea generale degli azionisti di distribuire undi 7 centesimi di euro per azione, per un totale di 179 milioni di euro, pari a un payout ratio del 61%."Per il gruppo Prada i- ha commentato l'- Prosegue l'esecuzione della strategia di lungo periodo, i cui pilastri sono l’identità distintiva dei nostri brand, la qualità dei prodotti, il know-how industriale, il focus sulla distribuzione diretta e la sostenibilità al centro dei nostri valori". "Abbiamo intrapreso azioni decisive per rispondere alle esigenze di un mercato del lusso in continua evoluzione e posso confermare che abbiamo registrato una", ha aggiunto."Questi risultati consolidano la nostra, seppur al momento resti difficile valutare le implicazioni sull’economia globale del conflitto in Ucraina", ha sottolineato Bertelli.