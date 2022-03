SACE riapre il Graduate Program dedicato a giovani talenti

(Teleborsa) -, che prevede l’inserimento in azienda diparticolari professionali: Export Finance, Relationship Management e Project Management.Il programma ha unae prevede treed una proposta formativa per. Alla fine del periodo è previsto l’inserimento in azienda con un contratto a tempo determinato di un anno per una formazione on the job e la successiva trasformazione a tempo indeterminato., in particolare, prevede un percorso nelle attività di istruttoria, strutturazione, assunzione e gestione delle operazioni di export finance, finanza strutturata e ristrutturazione. Il percorsoè incentrato sulle funzioni che curano le attività commerciali rivolte alle piccole e medie imprese: dalla gestione della relazione allo sviluppo della rete, fino alle attività di marketing e innovazione dei prodotti. Infine, ilsi dirige alle funzioni che curano la pianificazione strategica, il monitoraggio e la gestione del portafoglio progetti, il presidio delle attività di governo e gestione dei rischi.I partecipanti al Graduate Program potranno, quindi, confrontarsi da subito cone maturare una preziosa, contribuendo alla crescita del core business dell’azienda guidata da Pierfrancesco Latini, che in aggiunta ai servizi per l'export e l'internazionalizzazione, ha ampliato la propria mission a sostegno del mercato domestico.