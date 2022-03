Stagflazione? CGIA: "Intervenire su spesa corrente e pressione fiscale"

(Teleborsa) - Dopo una lunga pandemia e con una guerra in corso alle porte d'Europa si inizia a parlare di, una situazione economica piuttosto complessa da gestire in cui, con alto tasso di disoccupazione,, perlopiù trainata dal prezzo dell'energia, ma non solo.Una situazione così si vide nella seconda metà degli anni 70, ricorda la, confederazione rappresentativa di PMI e artigiani, chea questa grave piaga.Dopo 16 giorni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, iall’insù, provocando non pochi problemi a tantissime imprese, molte delle quali erano già fiaccate dagli effetti della pandemia che aveva contribuito a diminuire enormemente l’offerta di una buona parte di questi materiali. La variazione di prezzo più importante l'ha subita il(+93,8 per cento). Seguono il(+48 per cento), il(+30,3 per cento), il(+29,2 per cento),(+25,1 per cento) e il(+16,3 per cento)."Per invertire la spinta inflazionistica gli esperti sostengono che le banche centrali dovrebbero contenere le misure espansive e, operazione che consentirebbe di diminuire la massa monetaria in circolazione", spiega la CGIA, ricordando che però "l’Italia registrerebbe un". Di qui a necessità di trovare una soluzione alternativa ed "intervenire simultaneamente almeno su altri due versanti: in primo luogo, attraverso lae, in secondo luogo, con il", due strumenti che trovano un limite nel Patto di Stabilità .La CGIA ricorda anche chedi lavoro depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti pubblici e privati del CNEL, al 31 dicembre scorso(il 62,7 per cento). Se si tenesse conti di un'inflazione al 4%, ciò. Quindi occorrerebbe sviluppare maggiormente la(territoriale o aziendale), potenziando, in particolar modo, il ricorso al