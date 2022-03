Tecnica Group, esercizio 2021 in forte crescita e superiore anche al 2019

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle calzature ed attrezzature per gli sport invernali, nota anche con i marchi Nordica e Moon Boot, ha chiuso l'esercizio 2021 con undi euro,rispetto all’anno precedente., pari a 77 milioni, ha segnato unrispetto al 2020.I risultati ottenuti nel 2021 evidenziano la capacità di reazione del Gruppo,, ultimo esercizio pre-pandemia: rispetto al 2019 il fatturato è aumentato del 9,8%, mentre l’EBITDA del 55%.di Tecnica Group, presente in oltre 80 Paesi nel mondo. Tra questi, da sottolineare le performance nel 2021 di USA (120 milioni di euro generati, in espansione del 32,5% rispetto al 2020 e del 41% rispetto al 2019) eGermania (107 milioni di euro generati, +16,8% sul 2020 e +10% sul 2019).A livello di categorie di prodotti, il 60% dei ricavi proviene dalle calzature; il 30% da quelli destinati alla pratica sportiva invernale; il restante 10% dal segmento pattini in linea.