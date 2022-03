TIM mette alle strette KKR. Board sollecita offerta concreta e vincolante

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -presentata dal fondo statunitense, per, anche riaspetto alleindustriale recentemente apporvato, in modo da eliminare le incertezze sul futuro della compagna e dare corso aquanto èrevisto dal Piano stesso.E' qiuanto emerso dopo lache ha visto confrontarsi i soci istituzioali e l'azionista di riferimento, per valutare, appunto, laalla luce dell'e del, approvato e presentato al mercato il 2 marzo scorso.A fine novembre, KKR ha presentato a TIM, superiore agli 0,33 euro delle quotazionbi di allora, ma la èroposta veniva, tanto che poi le quotazioni sono scese ancora a 0,29 euro.Il Board, alla luce delle indicazioni preliminari degli advisor finanziari in merito alle prospettive di valorizzazione della Società basate sul Piano Industriale 2022-2024 e sulle proiezioni fino al 2030, ha "confermato ladi procedere all’, attraverso la riorganizzazione delle attività del Gruppo e una possibile, coltivando il negoziato con CDP e le necessarie interlocuzioni con le Autorità".Il CdA ha dunque "deliberato all’unanimità di, nella prospettiva di conseguire la massima valorizzazione di TIM, anche con riferimento ad eventuali altri soggetti interessati, dirispetto a quelle già intraprese informalmente nei mesi scorsi dai consulenti"."Tale attività, con il supporto degli Advisor - spttolonea una nota di TIM - avràdi ottenere informazioni perdella potenziale offerta da un punto di vista finanziario e industriale e conseguentemente, acquisire indicazioni su eventuali elementi che ancora necessitano di approfondimenti, definendodi natura esclusivamente confirmatoria".