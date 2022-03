TIM vola in Borsa, CdA apre al fondo KKR

Telecom Italia

FTSE MIB

compagnia telefonica

Telecom

(Teleborsa) - Prepotente rialzo perche mostra una salita bruciante del 5,75% dopo che il CdA ha dato il via libera a un'interlocuzione con KKR , anche rispetto alle altre ipotesi di riorganizzazione previste dal Piano industriale recentemente approvato,e dare corso a quanto previsto dal Piano stesso.A fine novembre, KKR ha presentato a TIM un'offerta di 0,505 euro per azione, superiore agli 0,33 euro delle quotazioni di allora, ma la proposta veniva considerata inferiore al valore "inespresso" di TIM, tanto che poi le quotazioni sono scese ancora a 0,29 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,3148 Euro, mentre i supporti sono stimati a 0,2975. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,3321.