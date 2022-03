Tonica Tokyo. Giù le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per lache tenta un recupero nella prima seduta della settimana, malgrado la contrazione degli indici azionari americani e. Gli investitori restano in attesa di importanti indicazioni dalle banche centrali che arriveranno questa settimana daL'indice giapponesesegna un guadagno frazionale dello 0,58%, mentre, al contrario,ritraccia del 2,25% dove si torna in lockdown per la nuova ondata di casi Covid in Cina.Pesante la Borsa di(-3,8%) sui timori per la nuova temuta stretta regolamentare di Pechino sul settore tecnologico; con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,67%).Buona la prestazione di(+0,96%); sulla stessa tendenza, in denaro(+1,13%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,50%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,31%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%.Il rendimento dell'è pari 0,19%, mentre il rendimento delscambia 2,76%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -112,6 Mld ¥; preced. -2.191,1 Mld ¥)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. -1%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,2%; preced. 3,6%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%).