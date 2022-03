Ucraina, Orlando: pensare a strumenti nuovi per rispondere alla crisi umanitaria

(Teleborsa) - "Ci troviamo di fronte alla più grande crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale. Il terribile dramma del popolo ucraino, cui va la mia vicinanza personale e quella del Governo e quella degli italiani, non rappresenta solo una conseguenza dell'aggressione militare della Russia, ma e' anche una sfida lanciata alla capacita' dell'Europa di accoglienza e coesione". Lo ha detto il ministro del Lavoro,, intervenendo a a Bruxelles alsu occupazione, politica sociale, salute e consumatori. "Per questo - ha proseguito - rafforzare gli strumenti per gestire questo impatto è un capitolo fondamentale per rispondere all'aggressione. L'Italia ha sempre sostenuto l'esigenza di gestire in modo comune i grandie l'accoglienza dei rifugiati. I nostri Paesi, a tutti i livelli, governi, le autorità locali, le organizzazioni del terzo settore, i singoli cittadini, in primis nei Paesi confinanti a cui va il sostegno dell'Italia, stanno reagendo con generoso spirito di solidarietà. E l'Italia sta già oggi facendo la sua parte con grande slancio. Ospitae dall'inizio di questa crisi sonoquelli che hanno raggiunto il nostro Paese".L'Europa deve lavorare per "consolidare questa" a sostegno della popolazione ucraina che fugge dalle bombe russe, "guardando agli effetti nel medio periodo che la crisi avrà sulle nostre società, sulle economie e sul mercato del lavoro", ha affermato. "E questo dopo oltre due anni di pandemia - ha aggiunto - viviamo ormai in un susseguirsi ininterrotto di choc. Ed è per questo che dobbiamo rafforzare la resilienza e la coesione delle nostre società, dei nostridi fronte alle crisi e alle sfide crescenti portate dalla barbarie di questa aggressione. Per questo credo che sia necessario, insieme, pensare anche a strumenti nuovi così come abbiamo fatto per rispondere alla pandemia, adeguando anche le nostre regole di bilancio alle sfide che si pongono di fronte a noi".