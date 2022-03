UniCredit completa prima operazione SRT su mutui residenziali

UniCredit

(Teleborsa) -DAC (Fidelis), in collaborazione con Qualis Europe, hanno realizato una(Significant Risk Transfer) su unA fine dicembre 2021, nell'ambito del(Asset Risk Transfer Sharing) UniCredit ha strutturato una nuovasu un portafoglio seasoned deldi euro di mutui in bonis già erogati dalla Banca a clienti privati.interviene offrendoL’operazione permette a UniCredit didel portafoglio prestiti, condividendo con Fidelis il rischio in determinate asset class. Per UniCredit si tratta dellain assoluto focalizzata suie con il coinvolgimento del settore assicurativo.