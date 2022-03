Bankitalia, caro energia richiederà misure più mirate e diversificazione fonti

(Teleborsa) - La situazione delè "peggiorata dopo l'aggressione da parte della Russia all'Ucraina" esi registra uned un. Lo ha detto, Capo del Servizio Struttura economica della, in audizione alla Camera, sottolineando "siamo tutti consapevoli che in questa fase di emergenza l'incertezza sulle prospettive economiche è più elevata".L'esperto di Palazzo Koch avverte che "qualora a questi rincari si accompagnasse una drastica riduzione delle importazioni dalla Russia si avrebbero", che sono al momento di, ed un "ulteriore aumento dell'inflazione". con impatti su potere d'acquisto e redditi. Le ricadute del conflitto - ha spiegato - potrebbero valere 2 punti percentuali di PIL in Eurozona ed "essere rilevanti anche per il nostro paese"."Nellasul fronte degli approvvigionamenti energetici, i" su famiglie ed imprese - sostiene Balassone - "mantenendo attenzione agli effetti sui conti pubblici". L'esperto ritiene che le misure sinora varate "compensino parzialmente i rincari energetici" che si rivelano troppo vilenti ed improvvisi, ma in prospettiva "i prezzi delle fonti energetiche a base di carbonio dovranno comunque crescere gradualmente per orientare i comportamenti di tutti (consumatori, imprese, investitori) verso l'obiettivo della transizione climatica"."Al fine sia didel Paese sia di rispettare gli obiettivi ambientali concordati a livello europeo, gli interventi di mitigazione dell'aumento dei prezzi dovranno essere accompagnati da un maggiore ricorso ad altri produttori e da politiche di contenimento dei consumi", sottolinea l'esperto di Via Nazionale, aggiungendo che "andrà attuato un ampio programma diper l'aumento dellae delle infrastrutture necessarie alla progressiva elettrificazione degli usi energetici".