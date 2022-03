BE, utile 2021 sale a 11,6 milioni. Dividendo di 0,03 euro

Be Shaping The Future

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso con unpari a 235,3 milioni di euro, rispetto a 178,8 milioni di euro nell'esercizio 2020, undi 37,1 milioni di euro, in crescita del 30,7%, undel 15,8% (contro il 15,9% dell’anno precedente) e undel gruppo di 11,6 milioni di euro, in crescita del 46,1% sull'anno prima. Lacomplessiva e negativa per 10 milioni di euro (la Posizione Finanziaria Netta pro forma era negativa per 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020)."La significativa crescita organica a tutto campo e la forza dei principali indicatori di performance testimoniano come il gruppo abbia raggiunto un nuovo livello dimensionale e di risultati - afferma il- Il +31,6% dei ricavi testimonia lanell'Industria dei Servizi Finanziari in tutta Europa"."Il fenomeno è dovuto ai significativi investimenti nella trasformazione digitale che coinvolge al contempo i modelli di business, la struttura delle operations ed i sistemi di controllo - spiega il CEO - Aumenta la presenza sui maggiori clienti ma diminuisce l’indice di concentrazione grazie a numerosi nuovi progetti su Istituzioni Finanziarie non ancora in portafoglio". "Firstwaters, Soranus e Crispy Bacon, ledel 2021, hanno portato contributo oltre le attese - aggiunge Achermann - Tutto questo ha portatoprevisti nel Piano di Industria".Il CdA ha proposto all'assemblea di distribuire un(con esclusione delle azioni proprie in portafoglio), attingendo agli utili a nuovo. A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento in data 25 maggio 2022 - data stacco cedola n. 12 il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022 - il, calcolato sul valore dell'ultimo giorno di negoziazione del 2021 e sul numero di azioni proprie in portafoglio all'15 marzo 2022, risulta pari alIl gruppo si aspetta " un". In relazione al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, BE ricorda che - tramite la sua controllata basata a Kiev - ha una propria presenza in Kiev attraverso la propria. La società opera verso le filiali di primari Istituti Internazionali, con 40 dipendenti diretti e circa 1 milione di euro di fatturato. "Allo stato le attività ordinarie continuano senza soluzione di continuità e non si evidenziano interruzioni nei flussi di pagamento - viene specificato - Non è possibile definire scenari affidabili di evoluzione, tuttavia, per la dimensione poco rilevante (inferiore all’1%) del contributo della società al consolidato del Gruppo, non si intravedono impatti economici significativi anche in caso di peggioramento della situazione attuale"