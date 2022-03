Borse asiatiche in ordine sparso. Affonda Hong Kong

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiude in cauto rialzo la Borsa di, seguendo la chiusura mista degli indici azionari americani, in attesa della riunione della Federal Reserve americana e delle indicazioni sull'inflazione in arrivo in settimana. Vanno avanti intanto gli incontri diplomatici per un possibile accordo su una tregua nel conflitto in Ucraina.L'indice giapponesescambia con un +0,15%, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo del 2,84%.Pesante la Borsa di(-4,07%) sulla scia dei timori per la nuova ondata di Covid in Cina. Giù anche(-0,88%).Senza direzione(-0,08%); variazioni negative per(-0,89%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,42%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,56%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,28%.Il rendimento dell'scambia 0,21%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -112,6 Mld ¥; preced. -2.191,1 Mld ¥)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. -1%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,2%; preced. 3,6%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%).