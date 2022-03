Brillante il listino americano con il petrolio ancora in calo

Dow Jones

(Teleborsa) -, mentre gli analisti sono sempre più concordi nel prevedere che domani lal'obiettivo del tasso sui fed funds, il suo primo aumento dal 2018. Intanto, il mercato azionario cinese ha continuato a crollare sui timori di un rallentamento dovuto al Covid e alla pressione politica degli Stati Uniti su Pechino (la Cina ha nuovamente rifiutato di condannare l'invasione russa dell'Ucraina). Inoltre, leWTI sono scese sotto i 95 dollari al barile, con la ripresa dei casi di Covid-19 in Cina che potrebbe avere un effetto sul più grande importatore di greggio al mondo.Sul fronte macroeconomico, un'altra impennata dei prezzi dell'energia ha spinto al loro più grande aumento su base mensile, secondo i dati del Dipartimento del lavoro. È crollato , contro attese per un recupero,di New York.Il mercato si aspetta che sia la Federal Reserve che la Bank of England proseguiranno il percorso di normalizzazione. "Qualunque sia l'esito del conflitto Ucraina-Russia, le principali banche centrali- ha commentato Kevin Thozet, membro dell'Investment Committee di Carmignac - Infatti, più dura il conflitto, più aumentano le possibilità di incorrere in. Se invece dovessimo assistere a una rapida risoluzione del conflitto, le conseguenze per le catene di approvvigionamento globali saranno durevoli e le economie vedranno un boom del sentiment"., con ilin aumento dello 0,84%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,71%. In moderato rialzo il(+0,7%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,69%).(+1,43%),(+1,10%) e(+1,08%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -3,19%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,12%),(+1,92%),(+1,84%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,37%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.(+3,23%),(+2,64%),(+2,56%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.