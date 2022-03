Caro carburante, autotrasportatori sardi guidano la protesta

(Teleborsa) - Corre inla protesta degli autotrasportatori contro ildadove i manifestanti si sono messi in corteo con i camion lungo la Statale 131, percorrendola alla velocità di 30 km orari in direzione Muro - non si ferma- nonostante l'annullamento dello sciopero nazionale di categoria - slegata da sigle sindacali e associazioni.Autotrasportatori sul piede di guerra perosti aggiuntivi che rischiano seriamente di mettere a dura prova la tenuta delle aziende dell'autotrasporto dell'isola.Nella giornata di ieri, oltre quattrocento autotrasportatori sardi hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare contro il caro gasolio.del porto storico di Cagliari, nella zona di accesso delle merci in corrispondenza con l'ufficio delle dogane: è cominciata così la protesta degli oltre quattrocento autotrasportatori sardi che hanno deciso di incrociare le braccia."Così - ha detto all'Ansa Annamaria Schirru, una delle referenti del movimento spontaneo nato sull'onda degli aumenti del carburante delle scorse settimane - non si può lavorare e andare avanti. Chiediamo immediate risposte del governo".Una delegazione di lavoratori è stata convocata inIntanto, continuano gli aumenti sulla rete carburanti secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia nelle quali "del gasolio "supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche Gpl e metano auto".Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self - si legge - sale aIl prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro".Senza ulteriori interventi c'è il rischio di rincari per il terziario di oltre ilE' quanto emerge da un'audizione di Confcommercio sul dl bollette alla Camera.