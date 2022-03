Covid: 85.288 positivi. Tasso di positività al 14,5%

(Teleborsa) - Sono 85.288 inelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 28.900. Le vittime sono invece 180 (ieri erano state 129).Sono 587.015 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 204.877. Ilrispetto a ieri. Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a ieri.Sono, con un aumento di 32.885 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.489.319 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.177. I dimessi e i guariti sono 12.296.018, con un incremento di 53.349 rispetto a ieri.