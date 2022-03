Dubai 2020, l'innovazione tecnologica del Gruppo FS approda all'Expo

(Teleborsa) -, grazie a, presenti all'evento "New technologies for safe and sustainable infrastructures". All’evento hanno partecipato, Presidente e Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, e, Amministratore Delegato di Italferr.Le due aziende del Gruppo FS sonoorganizzati per discutere sulle prossime sfide della mobilità ferroviaria e - si legge su FS News portale informativo del Gruppo FS - dello sviluppo di infrastrutture sostenibili, resilienti, interconnesse e accessibili.Al centro dei due incontri ilper il monitoraggio a 300 km/h dello stato di salute dell’infrastruttura e l’ERTMS Urban, che rappresenta, in prossimità e all’interno delle grandi città.è il nuovo treno di RFI capace di. Un convoglio Frecciarossa composto da 8 carrozze e due locomotive dove, al posto dei sedili per i viaggiatori, sono installati veri e propri laboratori, grazie alle 98 telecamere ed agli oltre 200 sensori istallati . A Dubai arriverà in modalità virtuale e, grazie all’utilizzo della realtà aumentata, sarà possibile salire a bordo e scoprire tutte le sue caratteristiche del nuovo treno diagnostico che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria. Diamante 2.0 si occuperà del controllo, supervisione e certificazione della rete.Il progetto di rinnovo della flotta prevede una servizio del territorio. La realizzazione del treno diagnostico Diamante 2.0 rappresenta una sfida anche nell’ambito del Project Management: per la realizzazione del convoglio sono stati stipulati contratti con aziende italiane con maestranze e know how 100% made in Italy.è stato di 22,7 mln nel settore tecnologico e 16,2 mln per il materiale rotabile, per unA Dubai in primo piano anche asviluppata da Rete Ferroviaria Italiana. Un sistema che ha l’obiettivo diferroviario e rendereper soddisfare le nuove esigenze di mobilità. Il sistema permette di migliorare la puntualità dei treni grazie alla riduzione della distanza media tra due segnali che cinsente ai convogli di viaggiare più ravvicinati.L’applicazione è prevista, al momento, per le tratte della rete in cui si possono installare due diversi sistemi, quindi l ERTMS verrò sovrapposto al sistema di segnalamento tradizionale SCMT e con la presenza del segnalamento luminoso laterale. I primi nodi urbani ad essere attrezzati saranno Firenze, Roma e Milano con il contestuale adeguamento del materiale rotabile. In seguito, il sistema sarà diffuso su altre tratte dei nodi principali della rete."Come Rete Ferroviaria Italiana siamo in prima linea per sviluppare infrastrutture sostenibili, resilienti, interconnesse e accessibili. Oggi, anche grazie alle risorse del PNRR, stiamo realizzando le infrastrutture del domani, che uniranno ancora di più l’Italia e garantiranno la nuova mobilità del Paese", sottolinea l’Amministratrice Delegata di RFI, aggiungendo "grazie a queste due eccellenze non solo accompagniamo l’evoluzione infrastrutturale, ma la anticipiamo, per migliorare la velocità dei collegamenti, il numero dei treni giornalieri e l’affidabilità della rete ferroviaria. Il tutto nel rispetto dell’ambiente a servizio delle persone che ogni giorno viaggiano sui nostri binari"."Italferr in questo particolare momento storico, è chiamata a supportare RFI nella progettazione e nella direzione lavori di moltissime delle opere ferroviarie finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", ha spiegato l’Amministratore Delegato di Italferr, ricordando che "le infrastrutture di domani dovranno essere digitali, resilienti, resistenti ai cambiamenti climatici, sostenibili sin dalla fase di progettazione".