Energia, Carnelos: diversificare fonti? Percorso rischioso, potrebbero servire fondi PNRR

(Teleborsa) - “Diversificare leè il percorso scelto dal governo italiano per uscire dalla dipendenza russa. Un percorso di cui oggi si avverte il bisogno, ma che presenta problematiche di natura economica e logistica di non semplice soluzione, con un aumento dei costi tale che potrebbe essere necessario ripensare completamente l’allocazione dei fondi del. Bisogna considerare, infatti, anche gli sconvolgimenti in corso con impatti già fortissimi sull’andamento dell’economia, evocati anche dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e dovuti alla pandemia, e lo spettro dell’inflazione”. Lo afferma, Ceo di MC Geopolicy ed ex ambasciatore dell’Italia in Iraq, ex Inviato Speciale per il Medio Oriente e già consigliere dei Presidenti del Consiglio Prodi e Berlusconi.“Il governo si è mosso repentinamente, il ministro Di Maio ha visitatoe si accingerebbe a svolgere analoghe visite ine in Africa”, analizza Carnelos. “Tutte alternative credibili per ridurre la dipendenza dalla Russia. Ma occorre considerare alcuni fattori: l’Algeria ha un lungo rapporto di cooperazione con la Russia, che è il suo principale fornitore di armi. E c’è in piedi un conflitto latente con ilsulla questione del controllo del Sahara occidentale. Non è scontato che Algeri possa essere così desideroso di soppiantare. Il gas aggiuntivo dal Qatar, invece, giungerebbe via nave attraverso acque poco tranquille, come lo stretto di Bab el Mandeb su cui si affaccia lo Yemen devastato da una guerra in corso da sette anni; o precarie, come il Canale di Suez rimasto bloccato per una settimana la primavera scorsa. Richiede inoltre la disponibilità diche in Italia non sono numerosi”.L’Azerbaigian, secondo il presidente di MC Geopolicy, potrebbe invece rifornire l’Italia “con il, ma non dimentichiamo che fino a qualche mese fa il Paese era in guerra con l’Armenia. C’è anche l’incremento delle forniture dalla Libia, che è però una terra dove i principali players sono la Turchia da una parte e la Russia dall’altra, una prospettiva non rassicurante”.Un fornitore affidabile sarebbero gli, “ma anche per il gas proveniente da oltre Atlantico si pone il problema dei ri-gassificatori”. Il ministro della Transizione Energetica, Stefano Cingolani, si è detto convinto che la transizione italiana dal gas russo verso altre fonti di approvvigionamento richiederà dai 24 ai 36 mesi, “ovvero tre anni; non sono pochi. In Germania pensano addirittura che la rinuncia al gas russo potrebbe determinare un “tragedia sociale”: vuol dire che l’Italia corre lo stesso rischio”.