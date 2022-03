Eventi e scadenze del 15 marzo 2022

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -Russia - Borsa di Mosca chiusaEU - Riunione ECOFIN a BruxellesAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Borromeo per i Colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del ConcordatoBanca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubblicheFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri della Salute per discutere sulla risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina e la protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in UcrainaTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap Conference organizzata da JP Morgan- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Finanziaria al 31.12.2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2021 e del bilancio consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio