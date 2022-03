First Capital sale al 4,5% di Cy4Gate partecipando ad aumento di capitale

First Capital

Cy4Gate

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha aderito all' aumento di capitale sociale tramite ABB disottoscrivendo 385.000 azioni di nuova emissione, per un controvalore di circa 4 milioni di euro. A seguito della sottoscrizione, First Capitaldell'azienda attiva nel mercato cyber intelligence e security, pari al. L'aumento di capitale era finalizzato all'acquisizione del 100% di Aurora S.p.A., operazione annunciata lo scorso dicembre "Abbiamo, apprezzandone la value proposition e le strategie di sviluppo - ha commentatodi First Capital - Con la partecipazione all'aumento di capitale e l'incremento dell'investimento, First Capital oggi conferma il proprio supporto al processo di crescita di Cy4Gate, nell'ambito di un’operazione che le consente di compiere un primo passo decisivo verso la creazione di un polo nazionale di competenze e tecnologie proprietarie nella cyber intelligence e nella cyber security, diventando il partner di riferimento sia di enti istituzionali che di big corporations in Italia e all'estero"."Siamoe nei prossimi anni e diventeranno settori critici delle economie di tutto il mondo - ha aggiunto - Concludo sottolineando che First Capital è quotidianamente impegnata ad individuare realtà italiane con un alto potenziale di crescita, come Cy4Gate, grazie ad un'attività costante di monitoraggio e analisi delle realtà italiane".