Innovatec, proposta autorizzazione di acquisto azioni proprie ad Assemblea

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 13 marzo 2022, ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea di approvazione del bilancio 2021 l’, per un periodo di 18 mesi, a procedere ad operazioni di, in una o più soluzioni anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società, entro i limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei regolamenti applicabili sull’Euronext Growth Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili.Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea di concedere l’autorizzazione ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, senza limiti temporali e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.Intanto, a Piazza Affari,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2,02 euro.