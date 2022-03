Innovazione, ENEA e Università di Bologna svilupperanno nuovi codici informatici

(Teleborsa) -, laboratorio congiunto di, in collaborazione cone il sostegno di, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development,attraverso metodi innovativi, automatici e sicuriSoftware Heritage.Il Progetto, realizzata sotto l’egidadall’ente francese(Istituto nazionale per la ricerca nell'informatica e nell'automazione), di cui il Centro Ricerche ENEA di Bologna ospita una copia. In tre anni saranno sviluppati sistemi automatici per produrre velocemente e in modo affidabile nuovi codici attingendo e aggregando i programmi sorgente già catalogati e memorizzati nell’archivio.“I codici sorgente sono sequenze di istruzioni, comprensibili e modificabili dall’uomo ma eseguiti da calcolatori. Stanno dentro computer o cellulari, grazie a loro possiamo controllare satelliti ma anche far funzionare siti web e la maggior parte degli oggetti con i quali interagiamo ogni giorno”, spiegadella Divisione ICT dell’ENEA, che rappresenta l’Agenzia nell’Associazione Big Data., proprio grazie a una iniziativa ENEA, è stato siglatoper mettere a punto ildell’archivio Software Heritage, che dal 2016 raccoglie, conserva e rende accessibile il codice sorgente di tutti i software pubblicamente disponibili al mondo.Pagnutti parla di "un progetto di grande rilevanza culturale, sociale e scientifica sponsorizzato anche da grandi big come Microsoft, Intel e Google", poiché "navigando tra i quasi dodici miliardi di file conservati nell’archivio, ci si può imbattere nel codice di sessantamila linee che ha guidato il computer di bordo dell’Apollo11 portando 50 anni fa l’uomo sulla luna. Oppure si può curiosare dentro “TAUmus”, uno dei primi software al mondo realizzato negli anni Settanta alla base della computer music”."L’accesso a una simile libreria - spiega la ricercatrice - una vera biblioteca di Alessandria del software, darà la possibilità ai ricercatori e agli scienziati dell’Agenzia e dell’Università di studiare e analizzare codici e algoritmi, sviluppando metodiche per ricavare informazioni e produrre nuova conoscenza".Oltre al lavoro di ricerca, il progetto prevede anche diversele per riflettere su temi fondamentali legati allo sviluppo delle tecnologie informatiche. Ildivulgativo “Software Heritage, l’Archivio Universale dei Codici - Divagazioni sul tema” si terrà ilpresso l’Aula Giorgio Prodi del Dipartimento Informatico dell’Università di Bologna